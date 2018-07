Massive Staus wegen Gürtel-Sperre erwartet

Autofahrer müssen in den kommenden drei Wochen mit massiven Staus am Wiener Gürtel und auf der Hütteldorfer Straße rechnen. Wegen Gleisbauarbeiten wird im 15. Wiener Gemeindebezirk der Neubaugürtel im Plateau Märzstraße vom 29. Juli bis 17. August 2018 für den Verkehr komplett gesperrt. Das gab der ÖAMTC am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Die Umleitungsstrecke führt über die Hütteldorfer Straße – Tannengasse – Felberstraße retour zum Gürtel. Die Hütteldorfer Straße wird ab der Löhrgasse bis zur Tannengasse als Einbahn geführt, danach geht die Einbahn-Strecke über die Tannengasse, die Felberstraße bis zur Zinckgasse weiter. Die Einbahn in der Löhrgasse zwischen Märzstraße und Hütteldorfer Straße wird umgedreht.

Großräumig Ausweichen

Zu den Hauptverkehrsspitzen rechnet der ÖAMTC mit Staus und enormen Zeitverlusten am Gürtel Richtung Süden, der Hütteldorfer Straße und der gesamten Umleitungsstrecke. Wer kann, sollte das Gebiet großräumig umfahren (Zweierlinie, Wattgasse – Johnstraße oder A22 – A23) bzw. die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.