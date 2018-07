Reinigungskraft in Spital ergaunerte Zehntausende Euro von Verstorbenen

Die Polizei nahm am Sonntag in Wien eine 56-Jährige fest, die in den vergangenen beiden Jahren hohe Summen mit den Bankomatkarten von Verstorbenen abgehoben haben soll. Die Kroatin arbeitete 2016 im Otto-Wagner-Spital in Wien-Penzing sowie 2017 im Wilhelminenspital in Wien-Ottakring.

Dort soll sie die Bankomatkarten kürzlich Verstorbener gestohlen und Zehntausende Euro von deren Konten entnommen haben. Es entstand ein Gesamtschaden von 45.000 Euro.

Mit den Karten, die sie im Otto-Wagner-Spital gestohlen haben soll, soll sie 37.000 Euro, mit den anderen 8000 Euro behoben haben. Der erste Diebstahl wurde erst ein Jahr später zur Anzeige gebracht, wodurch sämtliche Beweismittel - etwa Videomaterial - nicht mehr verfügbar waren, sagte die Polizei. Auch beim zweiten Diebstahl gab es laut Polizei nur sehr vage Anhaltspunkte. Einen entscheidenden Hinweis gab schließlich ein aufmerksamer Bankangestellter.

Die 56-Jährige zeigte sich zu den Taten nicht geständig. Sie wurde angezeigt.

(APA)