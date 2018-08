Mit Wein, Musik, Drinks und Sport den Volleyball feiern

Wien. Nein, eine Weltmeisterschaft findet heuer nicht statt. Aber das ändert nichts daran, dass sich ab heute Mittwoch, 1. August, auf der Donauinsel wieder bis Sonntag alles um Sand und Bälle drehen wird – dort findet das Beachvolleyball Major-Turnier statt. Abgesehen von den sportlichen Leistungen gibt es wieder ein umfassendes Rahmenprogramm, um den Wienern und Besuchern das Sommer-Sonne-Sorglos-Lebensgefühl, für das die Sportart steht, näher zu bringen.

Gleich zur Eröffnung findet am Mittwoch ab 18 Uhr in der Strandbar Herrmann Europas angeblich „größte Silent Beach Disco“ statt. Die Anrainer wird es freuen. Bei einer Silent Disco setzen die Besucher Kopfhörer auf und tanzen zum Sound, der daraus kommt. Die Musik kann man sich allerdings nicht komplett selbst aussuchen – zwei DJs werden den Abend über auflegen. Robert Hitch spielt House, Charts und HipHop, Steve Shyd spielt Rock, Classics und Alternative. Nicht überliefert ist, wie Besucher miteinander tanzen, wenn sie nicht den gleichen Sound hören – wem das Lied nicht gefällt, kann aber direkt am Kopfhörer den Sound wechseln.

Am Tag darauf, am 2. August, bietet das Verkostungskonzept Wine Affairs gemeinsam mit dem Gourmetmagazin "A la Carte" wie schon im Vorjahr eine große Auswahl an Tropfen von rund 50 heimischen Winzern - auf der VIP-Tribüne. Beachvolleyball live erleben und Weine sowie Sekte verkosten gleichzeitig enthält somit das Paket (15-20 Uhr, Tickets: 45 Euro über www.wien-ticket.at).

Ebenfalls am Donnerstag, dem 2. August, unterbricht die After-Work-Reihe „Büroschluss“ Ihre Sommerpause (ebenfalls ab 18 Uhr) und lädt ins Le Méridien ein. Dafür gibt es vier Open-Air-Bars (nur bei Schönwetter, sonst findet das Fest drinnen statt), einen BBQ Open Air Grill und eine Chill Out Area mit Liegestühlen. Der Eintritt ist frei. Freitag und Samstag findet dann im Club VieIPee im Prater jeden Abend eine Beach-Party statt. Beginn ist deutlich später als unter der Woche, nämlich um 22 Uhr. Am Tag des Finales, am Sonntag feiern Fans und Athleten gemeinsam im Platzhirsch, im ersten Bezirk. Die Plätze sind begrenzt – Vorverkaufstickets gibt es um zehn Euro. Weitere Infos inklusive Ticketpreise für die anderen Partys sind unter www.beachnights.at zu finden.

Klettern neben den Spielern

Wer in der Nacht nicht feiern will, kann sich auch untertags ganz dem Turnier widmen. Auf der Donauinsel wird es eine große Public-Viewing-Area geben sowie diverse Sportmöglichkeiten.

So gibt es etwa eine große Boulderwand, wo man Klettern ohne Seil ausprobieren kann. Gesichert wird man dabei von einer großen Matte am Boden. Weiters gibt es ein Trampolin, auf dem die Besucher springen können. Wer möchte, kann „Bossaball“ ausprobieren, einen Mix aus Fußball, Volleyball und Gymnastik. Wer stabile Nerven und einen ebenso stabilen Magen hat, lässt sich mit dem Sky Shooter 13 Meter in die Luft schleudern. Zudem gibt es mit dem Pump-Track eine Wellen-Bicycle-Strecke, die man mit ausgeliehenen Fahrrädern testen kann. Wer es ruhiger will, versucht auf der „Challenge Disc“ seine Balance zu halten.

Wer nach dem Turnier noch immer nicht genug Sommergefühl hat, der kann sich um zehn Euro pro Tonne nach dem Event den Sand abholen. (win)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)