Mann beging Suizid in Wiener Lokal

Es passierte kurz nach 16 Uhr, heute, Mittwoch. Ein Mann kam in ein bekanntes Wiener Lokal in der Zollergasse im siebten Bezirk, das vor allem von jungen Menschen frequentiert wird, setzte sich alleine an einen Tisch - und richtete sich ohne Vorwarnung selbst mit einer Pistole. Die Polizei bestätigt den Vorfall gegenüber der "Presse". Das Alter, den Namen oder die Herkunft des Mannes waren vorerst nicht bekannt.

Das Lokal wurde geräumt. Von den anwesenden Gästen wurde laut einem Polizeisprecher niemand verletzt.

Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Selbstmordgedanken und deren Angehörige sowie Hilfseinrichtungen in Österreich: www.suizid-praevention.gv.at



Telefonische Hilfe im Krisenfall gibt es auch bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142, kostenlos erreichbar von 0 bis 24 Uhr