Die hyperaktive Frau Vassilakou

Während die Stadt in der flimmernden Sommerhitze träge dahindämmert, hat die Politik ihren Betrieb eingestellt. Alle, bis auf ein kleines Büro im Rathaus. Die grüne Verkehrsstadträtin, Maria Vassilakou, kündigt einen Radweg-Lückenschluss beim Naschmarkt an. Etwa 77 Parkplätze sollen geopfert werden, die Wogen gehen hoch.



Wenige Tage später fordert Vassilakou nochmals eine Citymaut (beim Gürtel), weil laut einer Studie aus ihrem Ressort der Verkehr in Wien dadurch massiv reduziert würde. Die Wogen gehen wieder hoch.



Parallel dazu startet die grüne Frontfrau den Vorstoß, die innerstädtische Rotenturmstraße zur Begegnungszone umzugestalten. Gegen den massiven Widerstand des Bezirks. Nochmals gehen die Wogen hoch.



Dazu eröffnet Vassilakou eine Begegnungszone in der Josefstadt, E-Tankstellen, sie startet den Umbau der Neulerchenfelder Straße und moderiert Diskussionsveranstaltungen über Stadtplanung.



Warum ist die grüne Vizebürgermeisterin derzeit hyperaktiv unterwegs?

("Die Presse"-Printausgabe, 3. August 2018)