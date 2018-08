Viel mehr als nur ein Nachtportier

Wien. Gleich zu Beginn möchte Zejlko Marjanovic mit einem großen Missverständnis aufräumen, das ihn und seine Berufskollegen immer wieder trifft: Nein, er sei bitte kein Nachtportier, der den Hotelgästen bloß die Tür aufhält. Sondern ein Night Manager, „das wird immer verwechselt,“, sagt er. „Bei uns liegt die Verantwortung für das komplette Haus, wir vertreten in den Nachtstunden von der Rezeption bis zur Direktion alle Abteilungen.“



Ein Night Manager also: Jedes (bessere) Hotel hat einen, Marjanovic arbeitet seit bald zehn Jahren als solcher an einer der nobelsten Adressen Wiens: dem Palais Coburg Hotel Residenz (so der korrekte Name, geläufiger ist freilich schlicht Palais Coburg), einem Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Wiens Innenstadt mit 34 Suiten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)