Klaus Eberhartinger ist Botschafter des Stadtfests der Wiener ÖVP

Das heurige Stadtfest der Wiener ÖVP hat mit Klaus Eberhartinger ein bekanntes Testimonial. Der EAV-Frontmann und Moderator fungiert als Botschafter für das Event am 1. September und wird das Finale in der Gösserhalle moderieren. "Ich werde als Zeremonienmeister durch den Abend führen", erklärte Eberhartinger bei der Präsentation des Programms am Mittwoch.

Andy Lee Lang, Slomo, Josh

Insgesamt treten 50 Acts an fünf verschiedenen, über Wien verteilten Standorten auf. Neben zahlreichen Newcomern sind auch Andy Lee Lang, Rapper Slomo und Sänger Josh, der mit "Cordula Grün" für einen Sommerhit sorgte, dabei. Ab 14.00 Uhr werden das Restaurant Kent am Brunnenmarkt, das Cafe Oben auf der Hauptbücherei, das Donauzentrum, die Post am Rochusmarkt und die Gösserhalle in Favoriten bespielt. Eine eigene Stadtfest-Straßenbahn verbindet die Standorte. Um 18.00 Uhr beginnt in der Gösserhalle das Finale mit den Auftritten der Hauptacts, das von Eberhartinger moderiert wird.

Die Veranstalter wollen mit dem Fest vor allem Nachwuchskünstlern eine Bühne bieten, wie ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnolder ausführte. "Ein Stadtfest, das sich das zur Aufgabe macht, finde ich toll", begründete Eberhartinger, warum er als Botschafter für die Veranstaltung wirbt. Auch dass sich das Fest nicht wie zahlreiche andere Events auf die City konzentriert, sondern verschiedene Orte der Stadt einbezogen werden, habe sein Interesse geweckt.

(APA)