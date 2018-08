Wenn Sozialbauten auf booking.com landen

Wien. „Top Appartement“. „Die Unterkunft können wir jederzeit empfehlen.“ Solche Lobeshymnen singen Kunden auf der Buchungsplattform booking.com über die 20 Ferienwohnungen, die sich in der Belvederegasse 14–16 (vierter Bezirk) befinden.

Auch die Preise sind für diese Lage moderat: Drei Nächte im 30-Quadratmeter-Studio gibt es ab 350 Euro. Längerfristiges Mieten ist auch möglich: Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet pro Monat rund 2000 Euro. Das „Schnäppchen“ wird zum Wucher, wenn man berücksichtigt, in welchem Haus die Appartements sind.



Es wurde von der Gesfö in den 1950er-Jahren mit Steuergeldern als Sozialbau errichtet. Laut Gesetz gilt: Eine gemeinnützig errichtete Wohnung bleibt immer gemeinnützig. Egal, wem sie gehört, egal, wer ein- oder auszieht. Heißt: Der Mietpreiszins wäre nach Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) zu berechnen – und der läge in diesem Fall bei rund 3,70 Euro pro Quadratmeter. Ob es im Sinne der Gemeinnützigkeit ist, dass Wohnungen über Buchungsplattformen vermietet werden, sei dahingestellt. Wie kommt es dazu?