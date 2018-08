Wiener Fiakerpferde bekamen heuer erstmals hitzefrei

Die Wiener Fiakerpferde hatten am Mittwoch früher Dienstschluss: Sie bekamen erstmals in diesem Sommer hitzefrei. Alle Kutscher hielten sich an die vorgegebene Regel und zogen am Nachmittag ab - bis auf eine Ausnahme. Der Unternehmer wird angezeigt. In Niederösterreich gab es mit über 36 Grad den bisher heißesten Messwert des Jahres.

Laut Gesetz muss der Kutschenbetrieb ab einer Temperatur von 35 Grad in der Innenstadt - ausschlagend ist hier die entsprechende Messstation der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) - für den Rest des Tages eingestellt werden. Diese Marke wurde am Mittwoch gegen 15.30 Uhr erstmals im heurigen Jahr überschritten, sagte David Vladar, stellvertretender Leiter der MA 65, der Austria Presse Agentur. Die Behörde habe sofort kontrolliert, ob Fiaker samt Rösser den Betrieb auch wirklich einstellten.

"Fast alle sind heimgefahren, nur einen haben wir erwischt", berichtete Vladar. Der Fiaker, der beim Burgtor gesichtet worden sei, werde angezeigt.

Die Lenker der Gespanne sind laut Gesetz verpflichtet, sich selbstständig über einen ZAMG-Link regelmäßig über die aktuelle Temperatur zu informieren. Bei Verstößen drohen Strafen zwischen 140 bis 3.500 Euro.

Schwerpunktkontrollen

Zuvor gab es am Mittwoch außerdem eine von der Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) angeordnete "Aktion scharf" gegeben, bei der keine gröberen Verstöße zutage gefördert wurden. Die Pferde waren trotz Hitze in gutem Zustand, einige Kutscher verstießen allerdings gegen die sogenannte Auffahrregelung und nahmen Fahrgäste früher auf als erlaubt. Hier könnte es Anzeigen geben.

Vier Standplätze - Michaelerplatz, Burgtheater, Albertina und Stephansplatz - seien von der Behörde und Veterinärmedizinern unter die Lupe genommen worden, sagte David Vladar, Vize-Chef der zuständigen MA 65. Dabei seien 17 Gespanne überprüft worden. "Unser Schwerpunkt lag auf der Tiergesundheit. Hier gab es keine groben gesundheitlichen Abweichungen", berichtete Vladar. Sprich: Die Rösser wiesen keine Verletzungen auf und hatten keine hitzebedingten Kreislaufprobleme. Das Zaumzeug sei nicht immer korrekt, Scheuklappen manchmal zu eng angelegt gewesen.

Kundschaft vor 11 Uhr

Beanstandungen gab es aber sehr wohl in Sachen betrieblicher Vorschriften. Denn gesetzlich ist geregelt, dass Fahrgäste erst ab 11.00 Uhr aufgenommen werden dürfen. Die Kontrollore haben allerdings zehn Kutscher erwischt, die schon vorher mit Passagieren unterwegs waren. Das sei nur bei im Vorhinein bestellten Fahrten erlaubt, so Vladar. Nun werde überprüft, ob dies hier immer der Fall gewesen sei - was der stellvertretende MA-65-Leiter erfahrungsgemäß fast ausschließen kann: "Hier wird es wohl Anzeigen geben müssen." Im Fall des Falles drohen Strafen in der Größenordnung von 200 Euro.

Geprüft wurde auch, ob die Maximalanzahl an Kutschen pro Standplatz eingehalten wurde. Beim Stephansplatz, wo nur zwölf Gespanne gleichzeitig Aufstellung nehmen dürfen, wurde demnach ein Fiaker weggeschickt. Hier gebe es immer wieder Probleme. In der vergangenen Woche hätten sich einmal 16 Kutschen dort befunden. Eine Pönale gibt es diesbezüglich aber in der Regel nicht.

Vladar betonte, dass Behördenmitarbeiter derzeit mindestens einmal pro Woche - zumeist aber öfters - Kontrollen durchführen. Veterinärmediziner seien zuletzt sogar täglich unterwegs gewesen. "Die häufigen Kontrollen haben sicher zu einer höheren Disziplin bei den Fiakern geführt", zeigte sich Vladar überzeugt.

(APA)