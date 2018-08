Initiative „Grün statt Grau“: Kreta als Klimavorzeigeviertel

Wien. Es ist heiß. In Wien erreichen die Temperaturen mittlerweile 60 bis 90 Grad Celsius. Das, was nach unerträglichen Hitzedystopien klingt, ist auf dem Glas, den dunklen Fassaden, den hitzefördernden Schwarzdächern, verputzten Wänden und dunklen Bodenbelägen der Stadt bereits Realität. Diese Materialien heizen, machen die Stadt zu einer derzeit so viel zitierten Hitzeinsel, und da diese Oberflächen Wärme so gut speichern, sorgen sie für Tropennächte, wie man sie in Wien nun in Serie erlebt.

Was dagegen hilft? Grün statt Schwarz und Grau, Pflanzen und Wasser statt versiegelter Flächen. Begrünte Fassaden, Plätze oder Dächer können die Temperaturen auf diesen Oberflächen um bis zu 60 Grad, die gefühlte Temperatur im Umfeld um bis zu 13 Grad im Vergleich zu einer konventionellen Fassade senken. Im Innenraum ist die Temperatur unter einem Gründach um vier Grad kühler als unter einem Blech- oder Kiesdach. Pflanzen beschatten die Oberflächen, erzeugen Sauerstoff, verdampfen Wasser – das trägt zu einem angenehmeren Mikroklima bei.

Dazu kommt die Retentionsfunktion von Gründächern, die Wasser speichern und zeitverzögert abgeben können – das soll dazu führen, dass es bei Starkregenereignissen, die jede Hitzeperiode mit sich bringt, zu weniger Überflutungen im städtischen Raum kommt.

Die Stadt grüner – und damit kühler – zu machen, das ist das Ziel der Initiative „Grün statt Grau“. Dieses, so die Eigendefinition, Innovationslabor, ist eine Tochter des Verbands für Bauwerksbegrünung und will nun gebündelte Aktivitäten starten, um Wien grüner werden zu lassen.

Eine Art Vorzeigeprojekt soll da Favoriten werden. Genau genommen geht es um das sogenannte Kretaviertel. „In Innerfavoriten gibt es viel versiegelte Fläche. Der Plan ist nun, dass im Kretaviertel 20 Prozent der bebauten Fläche begrünt werden“, sagt Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ). Unter anderem soll die Straßenbahnlinie D (die bis zur Gudrunstraße verlängert wird) auf einem Grüngleis fahren. Auch auf dem Reumannplatz sind im Rahmen der Umgestaltung ab Ende 2018 verschiedene Maßnahmen zur Abkühlung mit mehr Bäumen und Wasserelementen geplant. Auch bei Neubauprojekten in Favoriten, etwa dem Projekt „Favorite Jewel“ in der Neilreichgasse oder dem Bauprojekt in der Quellenstraße 22 (beides Bauträger Ulreich) spielt Begrünung eine zentrale Rolle – und diese Bauten sollen Akzente für das ganze Viertel sein.

Am Anfang gegen Beton gelaufen

„Wir als Bauträger machen das jetzt schon seit 20 Jahren. Zunächst mit grünen Höfen, dann Fassaden, Dachgärten auf Flachdächern, jetzt auch mit begrünten Schrägdächern, Insektenhotels, Wasserelementen. Am Anfang sind wir gegen Beton gelaufen, es hieß: ,Wenn du Grün willst, geh halt aufs Land.‘ Aber das ändert sich stark“, sagt Geschäftsführer Hans Jörg Ulreich. Mittlerweile spreche sich herum, dass Begrünung nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist – oder, dass bei moderner Begrünung Fassaden keinen Schaden nehmen.

In Favoriten soll es aber nicht nur um große Bauträgerprojekte oder die Gestaltung öffentlicher Plätze gehen, bei der natürliche Kühlung, auch mit Pflanzen oder Wasserelementen, ohnehin schon fast zum Standard gehört, sondern auch um den Bestand. Im Favoritner Pilotviertel sei man mittlerweile bei 20 Objekten in der Planung für eine Begrünung, heißt es von der Initiative „Grün statt Grau“. Diese will da als eine Art Kompetenzstelle für Begrünung wirken. Oder eine Infostelle: Ebenfalls in Favoriten, auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs, steht nun das „Mugli“ (das steht für mobil, urban, grün, lebendig, innovativ), ein begrünter Schiffscontainer, ausgestattet mit Mess- und Steuerungstechnik, der nun, in der Hitze, eine Art Schauraum für unterschiedliche Mittel und Technologien zur modernen Abkühlung sein soll. Bis Ende des Jahres soll der Container nun in Wien stehen, dann geht es auf eine Tour durch die Bundesländer. (cim)

