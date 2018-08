Busfahrer in Wien mit abgebrochener Glasflasche bedroht

Ein Busfahrer der Wiener Verkehrsbetriebe ist am Sonntagabend in der Schwendergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Unbekannten mit einer Glasflasche bedroht worden. Der Tatverdächtige hatte sich widerrechtlich Zutritt zu dem abgestellten Bus verschafft, berichtete die Polizei am Montag. Der Mann flüchtete zunächst, konnte aber kurze Zeit später gefasst und identifiziert werden.

Der Einbrecher war von dem Buslenker auf frischer Tat ertappt worden, nachdem er in den auf einem Parkplatz abgestellten Bus eingedrungen war. Der Chauffeur stellte ihn zur Rede und wurde prompt mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht. Danach lief der Tatverdächtige davon, konnte aber von Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus in einer Straßenbahn festgenommen werden. Er versuchte sich seiner Festnahme zu widersetzen, indem er die Polizisten mit Schlägen attackierte. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann befindet sich in Haft.

(APA)