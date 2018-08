Mehrere Schüsse auf offener Straße in Wien und Salzburg

Wien/Salzburg. Gleich drei Angriffe mit Faustfeuerwaffen beschäftigen derzeit die Polizei. In Wien Favoriten, bei der Kreuzung Leibnizgasse/Davidgasse (Nähe Reumannplatz), hat ein bisher unbekannter Autolenker auf einen anderen Fahrer geschossen. Der Schütze feuerte mit einem Revolver oder mit einer Pistole „fünf bis zehn Projektile aus kurzer Distanz ab“, wie Paul Eidenberger, ein Sprecher der Landespolizeidirektion Wien, der „Presse“ am Donnerstag erklärte.

Die Tat hatte sich Mittwochabend um circa 21 Uhr abgespielt. Das Opfer, ein 27 Jahre alter Mann aus Tschetschenien, wurde von drei Projektilen in Beine und Hüfte getroffen. Der Mann wurde in ein Spital eingeliefert. Er war zuletzt noch nicht vernehmungsfähig. Lebensgefahr bestand nicht. Auch ein geparktes Auto wurde durch die Schüsse beschädigt. Eine Großfahndung blieb ergebnislos.

Vor der Schussabgabe soll das spätere Opfer laut einem Zeugen dicht auf den vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren sein. Außerdem soll der Tschetschene gehupt haben. Der Lenker des vor ihm – offenbar besonders langsam – fahrenden Autos hielt an, stieg aus und begann auf den 27-Jährigen zu schießen. Dann stieg der Schütze wieder in sein kleines rotes Auto und fuhr davon. Zuletzt war unklar, ob es vor der Schussabgabe einen Wortwechsel gegeben hat.

Ob der Schütze wegen des „drängelnden“ Lenkers einen Wutausbruch hatte – oder ob es sich möglicherweise um eine Fehde innerhalb der tschetschenischen Community handelt, lasse sich vorerst nicht sagen, so Eidenberger. Letzteres sei vorerst nur Spekulation.

Weder der Täter noch das Opfer war allein unterwegs: In dem kleinen roten Auto des Täters saß ein zweiter Mann, der nach der Schussabgabe davongelaufen ist. Auch nach ihm wurde zuletzt noch gesucht.

Und im Fahrzeug des Opfers saß ein zweiter Mann, ein 25-Jähriger, ebenfalls aus Tschetschenien. Dieser zweite Mann blieb unverletzt. Er war bei der Schussabgabe in Deckung gegangen. Bei seiner Befragung durch die Polizei gab er an, der Streit habe sich wegen des besonders langsam fahrenden Autos entzündet.

Schüsse auf Mann aus Serbien

Schüsse beschäftigen auch die Polizei in Salzburg: Ein 35-jähriger Serbe ist in der Nacht auf Mittwoch bei einer Schießerei im Salzburger Stadtteil Schallmoos schwer verletzt worden.

Der Mann wurde gegen 22 Uhr im Dr.-Hans-Lechner-Park ebenfalls von drei Projektilen getroffen. Auch bei ihm bestand keine Lebensgefahr. Laut Angaben des Verletzten waren drei Unbekannte auf ihn zugekommen und hatten zumindest dreimal auf ihn geschossen. Das Opfer wurde an der Schulter, am Bauch und an einem Bein getroffen.

Auch hier lag das Motiv vorerst noch im Dunklen. Die Polizei hofft, aus Einvernahmen des Verletzten Erkenntnisse zu gewinnen. Zuletzt war der Mann noch zu geschwächt, um auf Fragen der Ermittler zu antworten.

Indessen kam es in der Nacht auf Donnerstag in Salzburg zu einem Schlagabtausch zwischen verfeindeten Gruppen. Tatort war die Bahnhofstraße im Stadtteil Itzling. Offenbar sind Afghanen und Tschetschenen aufeinander losgegangen. Auch Österreicher sollen dabei gewesen sein.

Kampf unter Drogenbanden?

Die genaue Aufteilung der Gruppen ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Mindestens fünf Schüsse aus einer Gaspistole dürften abgegeben worden sein. Auch ein Baseballschläger, ein Messer, eine Rohrzange, ein Kunststoffrohr und ein Pfefferspray dürften als Waffen mitgeführt oder eingesetzt worden sein – diese Gegenstände wurden jedenfalls bei einem Großeinsatz der Polizei sichergestellt. Das Einsatzkommando Cobra sowie ein Hubschrauber waren angefordert worden.

Bis zu 20 junge Männer waren in die Kämpfe involviert. Laut einem ersten Verdacht ging es um Drogengeschäfte. (m. s./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)