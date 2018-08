Der grüne Flügelkampf eskaliert

Wien. Was ist da passiert? Diese Frage stellen sich nicht wenige Grüne nach den Ereignissen vom Wochenende. Da prescht der grüne Gemeinderat Peter Kraus vor und kündigt am Sonntag an, was er eigentlich für Dienstag avisiert hatte: Er werde sich für die grüne Spitzenkandidatur bei der Wien-Wahl 2020 bewerben. Damit hat der Realo-Flügel seinen Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Maria Vassilakou geschickt, die voraussichtlich nicht mehr kandidieren wird (sie will ihre Entscheidung im Herbst bekannt geben).