Doppeldeckerbus blieb unter Brücke in Wien stecken

Ein Doppeldeckerbus hat am Montag gegen 14.00 Uhr die Bräuhausbrücke in Wien-Penzing gerammt und ist darunter steckengeblieben. Das Fahrzeug war für die Durchfahrt unter der Eisenbahnbrücke zu hoch, berichtete die Berufsfeuerwehr. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf der darüber verlaufenden Westbahnstrecke eingestellt. An Bord befand sich nur der Buslenker, der unverletzt blieb.

Der Reisebus war mit dem Oberdeck am Anprallschutz der Brücke hängengeblieben und kam erst nach etwa drei Metern zu stehen. Das Dach des Doppeldeckers wurde aufgerissen. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit vier Fahrzeugen an, darunter ein Bergefahrzeug für Lkw. Der schwerbeschädigte Bus wurde vorsichtig unter der Brücke hervorgezogen. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

(APA)