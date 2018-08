Bauarbeiter starb auf Kran in Wien: Erst am nächsten Tag entdeckt

Ein 62 Jahre alter Mann ist auf einem 40 Meter hohem Kran in Wien-Hietzing verstorben. Der Tote wurde von seinen Kollegen offenbar erst am nächsten Tag entdeckt. Höhenretter der Berufsfeuerwehr rückten am Mittwoch mit einer Teleskopmastbühne aus und stiegen gemeinsam mit der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Berufsrettung auf und bargen den Verstorbenen, berichteten die Blaulichtorganisationen.

Warum der Ungar starb, ist noch unklar. Er dürfte laut den Angaben von Bauarbeitern bereits am Dienstag nicht mehr vom Kran auf der Baustelle an der Adresse Stock im Weg runtergeklettert sein. Am Mittwoch stieg ein Kollege auf den Kran und fand den Toten. Der Verstorbene wurde von den Einsatzkräften in eine Rettungswanne gebettet und auf Straßenniveau abgeseilt.