Mobile Brust auf der Brünner Straße: "Die Wiener Maria"

Als pointierten Kommentar zur Ausbeutung nicht angemeldeter Arbeitskräfte auf dem sogenannten "Arbeiterstrich" versteht der Architekt und Künstler Milan Mijalkovic seine neue Kunstaktion: "Die Wiener Maria" ist ein an einem Kleinlaster befestigter Kaltwasserbrunnen in Busenform, der von 23. bis 30. August an der Triester Straße, der Herbststraße und der Brünner Straße vorfahren soll.

"Die weibliche, entblößte Brust steht für Verletzlichkeit und gegenseitige Abhängigkeit zugleich", erklärt Mijalkovic in einer Aussendung. An der Seitenwand des Lkw soll der Spruch "Schwarzarbeiter, Schwarzarbeiter, kriegst ein Wasser" zu lesen sein, umrahmt von Auszügen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948: "Jeder hat das Recht auf Arbeit und freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen."

"Arbeitsstrich-Sammlung"

Mijalkovic wurde 1982 im mazedonischen Skopje geboren und lebt seit 2001 in Wien. 2016 entstand seine "Arbeitsstrich-Sammlung", eine Reihe von Alben, die heimlich aufgenommene Fotos einzelner Schwarzarbeiter von ihren Einsatzorten versammelten. Bei einer Gruppenausstellung im frei_raum Q21 zum 50-jährigen Jubiläum des Gastarbeiterabkommens zwischen Österreich und der Republik Jugoslawien positionierte er vor den Eingängen zwei Schwarzarbeiter auf mannshohen Podesten.

Die Aktion Gefördert mit Mitteln des Bundeskanzleramts ließ Mijalkovic nach seinen Entwürfen eine weibliche Brust mit einem Durchmesser von zwei Metern und einer porzellanartigen Oberfläche gestalten. Diese soll, montiert an einem Kleinlaster, in der Woche vom 23. bis 30. August täglich an der Triester Straße, der Herbststraße und der Brünner Straße vorfahren und über die Brustwarze kaltes Wasser freigeben.

