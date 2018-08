Peter Kraus: „Glatt und zynisch will ich nie werden“

Der 31-Jährige Peter Kraus will Maria Vassilakou beerben. An der eigenen Partei stört ihn, dass der Kampf um Radwege den Blick auf die Zukunft verstellt – an der SPÖ die „Law & Order“-Politik. Allerdings: Konflikte mag Kraus auch nicht.