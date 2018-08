Wiener Trafikanten verkaufen ab September „Coffee to go“

Die Monopolverwaltung und die Wiener Wirtschaftskammer haben sich geeinigt. Wiener Trafikanten dürfen ab 1. September auch „Coffee to go“ verkaufen, berichtet orf.at. „Ich bin mir sicher, dass die ersten Kollegen schon mit 1. September verkaufen werden. Andere werden vielleicht noch abwarten“, wird Andreas Schiefer, Obmann der Trafikanten in der Wiener Wirtschaftskammer zitiert.

Der Kaffee wird in den Trafiken dann als Nebenartikel geführt. So wie Fahrscheine oder Ansichtskarten. Waren anzubieten, „die der Kunde schnell braucht und schnell haben will“ - und da gehöre „Coffee to go“ dazu. Die Trafikanten werden auch nicht unglücklich über die durchaus attraktive Gewnnspanne sein.

Schiefer kann auch keine Konkurrenz zu Kaffeehäusern feststellen. In den Trafiken gebe es keine Sitzgelegenheiten.

>>> Artikel auf "orf.at"

