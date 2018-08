Grüne Wien orten großen Erfolg: Schon 410 Wähler

410 Personen haben sich bei den Wiener Grünen bereits als Wähler auf spitzenwahl.wien registriert, mit Peter Kraus und David Ellensohn haben sich zwei Kandidaten für den Platz eins beworben. Die Kandidaturen-Frist läuft noch bis 4. September.

Die Grünen interpretierten die bisherige Beteiligung von 410 Personen als "großen Erfolg". "Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich freue mich, dass wir mit diesem modernen, transparenten und demokratischen System den Platz eins an der Spitze der Grünen Wien finden werden. Keine Partei in Österreich stellt die Entscheidung für ihre Spitze auf so breite Beine und lässt so viele Menschen daran teilhaben", so Maxie Klein, Vorstandsmitglied der Grünen Wien und stellvertretende Landessprecherin.

(APA)