Wiener Stadtfest: Comedy- und Musikprogramm für den Samstag

Am kommenden Samstag geht das Stadtfest der Wiener ÖVP über die Bühne - wieder mit dem Grundgedanken "Raus in die Bezirke". Nun wurde in der Favoritner Gösserhalle, in der das Finale steigen wird, das Programm präsentiert. Zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr werden am 1. September in fünf verschiedenen Locations - wie im Vorjahr finden viele Veranstaltungen in den äußeren Bezirken statt - Konzerte, Kabarett, Straßenkunst und Lesungen geboten.

Die Standorte stehen dabei unter verschiedenen Mottos: Im Restaurant Kent am Brunnenmarkt soll etwa "exotisches Flair zu spüren sein", so die Landesgeschäftsführerin der ÖVP Wien, Bernadette Arnoldner.

Bei der Zusammenstellung des Programms legten die Organisatoren den Fokus auf Nachwuchskünstler - ein Kontrastprogramm zum Vorjahr, als David Hasselhoff auftrat. Zu den Newcomern, die sich für eine der fünf Wildcards qualifizierten, zählen Quaulpappen, Blumen im Gemeindebau und Laura Heily.

Ab 18.00 Uhr findet das Finale in der Gösserhalle mit Auftritten von Slomo, Josh. und Andy Lee Lang statt. Zum Abschluss wird auch Klaus Eberhartinger, der den Abend moderiert, bei einem gemeinsamen Überraschungssongs performen, kündigte Arnoldner an. Josh., der im vergangenen Jahr noch alleine mit Akustikgitarre beim Stadtfest aufgetreten ist, wird heuer mit Band spielen. "Es wird ein bisschen lauter", versprach der Wiener Sänger, der derzeit mit dem Hit "Cordula Grün" in den Charts vertreten ist.

Wie im Vorjahr gibt es auch heuer wieder eine App, die die Besucher durch den Tag navigiert.

(APA/red.)