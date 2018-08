Wien spart bei Englischlehrern

Wien. Die neuen rund 300 Deutschklassen in Wien sorgen dafür, dass in Wien das Angebot an Schulen eingeschränkt werden muss. Das beklagten Bürgermeister Michael Ludwig, Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Stadtschulratspräsident – bzw. jetzt Bildungsdirektor – Heinrich Himmer (alle SPÖ) am Mittwoch.

Weil gleichzeitig das Integrationspaket gekürzt würde, verfüge man über 300 Sprachförderlehrer weniger. Es seien daher Umschichtungen nötig, um die Lehrer für die Deutschklassen zu haben, sagte Himmer. Das bedeute, dass das Angebot in den Schulen teilweise eingeschränkt werde. Betroffen seien davon etwa Freigegenstände oder auch muttersprachlicher Unterricht.

Auch der bilinguale Unterricht, bei dem die Kinder in Deutsch und Englisch unterrichtet werden, müsse adaptiert werden, sagte der Bildungsdirektor. Man werde zwar keine Kündigungen von englischsprachigen Lehrkräften vornehmen, man werde aber Posten nicht nachbesetzen.

Die Deutschförderschüler sollen in den ersten drei Wochen übrigens gemeinsam mit anderen in der Klasse sitzen. In jeder der vom Bund vorgegebenen Förderklassen sollen dann höchstens 15 Taferlklassler sitzen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)