Ludwig: „Ich bin gegen die Zehnjahresfrist“

Die Presse: Wie lang bleibt Christian Kern noch SPÖ-Bundesparteichef?

Michael Ludwig: Kern wird am 6. Oktober auf dem Bundesparteitag kandidieren und sicher eine hohe Zustimmung bekommen.

Wird er die SPÖ in die nächste Nationalratswahl führen?

Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus.

Die Kritik an Kern ging vom Wiener Ex-Landesparteisekretär Christian Deutsch aus, der burgenländische Landesrat Hans Peter Doskozil wandte sich gegen „grün-linke Fundipolitik“. Beide Kern-Kritiker stehen Ihnen nicht unbedingt fern.

Ich habe mich hier nicht beteiligt. Christian Deutsch hat darauf hingewiesen, dass es unser Ziel sein muss, wieder Erster und in der Bundesregierung vertreten zu sein.

Aber so fangen Obmanndebatten an. Vor allem nach der Wortmeldung von Doskozil.

Er hat sich zu einem inhaltlichen Thema gemeldet, zu dem er im Auftrag der Partei auch ein Papier verfasst – gemeinsam mit Kärntens Landeshauptmann, Peter Kaiser. Dass Doskozil daher meint, dem Thema Zuwanderung und Integration sei besonderes Augenmerk zu schenken, verwundert nicht. Nicht jede inhaltliche Diskussion ist eine Personaldiskussion.

Werden Sie auf Änderungen beim neuen Programm der SPÖ-Bundespartei bestehen?

In das Parteiprogramm sind viele Forderungen der SPÖ Wien eingeflossen, wie z. B. das Thema Integration vor Zuwanderung. Das zweite Thema ist die Organisationsreform in der SPÖ. Hier sollen Mitglieder und Bevölkerung stärker eingebunden werden. Das ist aber kein Argument für die diskutierte Beschränkung der Mandatszeit (Anm.: auf zehn Jahre, danach brauchen SPÖ-Funktionäre eine Zweidrittelmehrheit auf Parteitagen, um im Amt bleiben zu dürfen).

Sie sind gegen diese Regelung?

Ich bin gegen diese Zehnjahresfrist. Denn in allen Berufen kommt es auch auf Erfahrung an.

Liegt das daran, dass mit dieser Frist im Flügelkampf der SPÖ Wien auf dem Parteitag de facto alle Spitzenfunktionäre abmontiert worden wären?

Ich bin immer für eine gute Durchmischung von neuen und erfahrenen Kräften. Nachdem ich in vielen politischen Funktionen tätig war, kann ich sagen: Es ist von Vorteil, wenn man länger als zwei Legislaturperioden tätig ist.

Das wird also nicht kommen?

Das kann für die Bundespartei kommen, aber sicher nicht für Wien.

Mit Burgenlands Landeshauptmann Niessl bilden Sie eine SPÖ-Ostachse, die nun der Bundespartei die Linie vorgibt?

Ich bin mit der SPÖ Burgenland in gutem Einvernehmen. Auch deshalb, weil wir als Landeshauptleute vom Burgenland und von Wien wirtschaftlich in engem Kontakt sind. Ich bin überhaupt dafür, dass wir Wien, Niederösterreich und Burgenland gemeinsam als einen Wirtschaftsraum entwickeln. Mit dem Burgenland gibt es auch eine politische Nähe, die wir gemeinsam zum Wohle der Bevölkerung umsetzen wollen.

Auch zum Wohle der Bundespartei?

Wir sind Teil der Bundespartei. Die SPÖ in ihrer Gesamtheit wird nicht nur durch ihren Bundesparteivorsitzenden repräsentiert, sondern wir ziehen alle an einem Strang.

In dieselbe Richtung? Die Reaktionen auf die Doskozil-Aussagen vermittelten das nicht.

Grundsätzlich natürlich in dieselbe Richtung. Gleichzeitig ist es auch gut, wenn wir inhaltlich und personell breit aufgestellt sind. Bei den Reaktionen darauf war ich nur verwundert, wie eine inhaltliche Wortmeldung sofort ins Persönliche abgleitet. Das war nicht notwendig.

Ihr Koalitionspartner ist in Flügelkämpfe verstrickt, Klubchef David Ellensohn hat zuletzt die SPÖ mehrfach kritisiert. Zerbricht Rot-Grün, sollte er Maria Vassilakou nachfolgen?

Ich werde gemeinsam mit Maria Vassilakou am 6. September bei einer Regierungsklausur gemeinsame Projekte präsentieren. Wenn sich die Grünen personell anders aufstellen, ist das ausschließlich deren Entscheidung. Was aber nicht geht, ist Oppositionspolitik in der Regierung zu betreiben. Das werde ich nicht akzeptieren.

Ein U-Ausschuss untersucht das Fiasko beim KH Nord, es gibt eine Aufregung über den Verkauf von 3000 Sozialwohnungen an einen Immobilieninvestor. Die SPÖ Wien hat derzeit aber keinen guten Lauf.

Das sehe ich nicht so. Ich habe dafür gesorgt, dass die Untersuchungskommission beim Spital Nord durch eine Mehrheit im Gemeinderat eingesetzt wurde. Mir geht es darum, lückenlos aufzuklären, was dort nicht optimal gelaufen ist. Die Opposition hat das nicht gemacht.

Das ist aber ein Oppositionsrecht. Nach den Grünen betreibt nun auch die SPÖ in der Regierung Oppositionsarbeit?

Nein. Ein derart komplexes Projekt wie ein neues Krankenhaus ist eine riesengroße Herausforderung. Ich will Konsequenzen für kommende Projekte ableiten, weshalb ich die U-Kommission umgesetzt habe. Und zum Verkauf der 3000 Wohnungen muss man sich erinnern: Das war eine Gewerkschaft, die damals unter der Leitung eines hochrangigen ÖVP-Nationalratsabgeordneten (Anm.: GÖD-Chef Fritz Neugebauer) ihren gemeinnützigen Wohnbauträger verkauft hat. Damit hat weder die Stadt Wien noch die SPÖ Wien etwas zu tun. Hier sollte man nachschauen, wer Vorsitzender dieser Gewerkschaft war. Daher bin ich gespannt, was die ÖVP Wien hier aufdecken wird.

Als erste Ihrer Maßnahmen haben Sie als Bürgermeister ein Alkoholverbot am Praterstern umgesetzt, nun folgt auch ein Essensverbot in der U-Bahn. Wird die SPÖ jetzt zu einer Verbotspartei?

Nein. Wir setzen nur gemeinsame Spielregeln in der Stadt um. Denn Sicherheit und Ordnung sind in einer Großstadt von zentraler Bedeutung – für alle Menschen. Deshalb werde ich demnächst auch einen Koordinator für den Praterstern präsentieren, der sich um die Frage der zusätzlichen Ausgestaltung des öffentlichen Raums kümmert – neben anderen Begleitmaßnahmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)