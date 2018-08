Was der Herbst in die Stadt bringt

Herbst ist natürlich noch lang nicht, weder gefühlt (maximal Spätsommer) noch astronomisch. Aber dennoch, zumindest im Osten geht wieder die Schule los, im September kehren viele wieder heim, und die erstaunlich einfache Parkplatzsuche wird wieder das, was sie in der Stadt sonst stets ist: mühsam.

Mit dem Herbst ziehen aber auch die vielen Veranstaltungen wieder in die Stadt: vom Erntedankfest der Jungbauern oder der Wiener Wies'n über das Thailand Festival bis hin zu diversen Mode- und Designveranstaltungen – feiert doch die MQ Vienna Fashion Week ihr zehnjähriges Bestehen. Ein Überblick, was man dieses (und die nächsten Wochenenden) in der Stadt so alles machen kann:

Erntedank und Thai Festival

Diesen Samstag startet zum 34. Mal das von der Wiener ÖVP initiierte Stadtfest – „Die Presse“ berichtete. (https://www.mitmachen.stadtfest-wien.at/stadtfest2018/). Am Wochenende darauf ( 8./9. 9.) laden die Jungbauern zum Erntedankfest in den Wiener Augarten ein. Hier präsentieren sich nicht nur die Wiener Bauern – von den Gärtnerinnen bis zum Schneckenzüchter –, sondern auch Kollegen aus anderen Bundesländern. Außerdem gibt es eine Trachtenmodenschau, Motorsägen-Schnitzkünstler und Volkstanzgruppen (Sa, 12–20 Uhr, So, 10–18 Uhr, www.erntedank.jungbauern.at).

Bis die Wiener Wies'n ihre Zelte aufschlägt, dauert es noch ein bisschen. Zwischen 27. September und 14. Oktober steigt dann auch im Prater die Dirndl- und Lederhosendichte (www.wienerwiesnfest.at).

Exotischer ist da das Amazing Thailand Festival, das dieses Wochenende ebenfalls im Prater, allerdings in der Krieau, genau genommen dem Zwischennutzungsprojekt Creau, stattfindet. Supannada „Piano“ Plupthong, die besser als Inhaberin des Restaurants Mamamon bekannt ist, zeigt ihr Heimatland abseits von Klischees (jeweils ab 11 Uhr, www.creau.at).

In der Wollzeile wird heute, Samstag, zum großen Remasuri geladen. Das Straßenfest startet ab 10 Uhr mit gratis Fiakerfahrten, Werkelmann und Gewinnspiel (www.wollzeile.com).

Und noch ein kulinarisches Festival kommt: Am 7. und 8. September laden die Markterei und das 25hours Hotel zum „In the Park“-Fest in den Weghuberpark, mit Foodtrucks und Picknickoption (jeweils 12–22 Uhr, www.fb.com/inthepark.wien).

Mode, Oper und Weinwandern

Herbst (oder Spätsommer) ist nicht nur die Zeit, in der mehr gegessen wird – wir ziehen uns auch mehr an. Inspirationen gibt es im Museumsquartier. Dort feiert die MQ Vienna Fashion Week ihr Zehn-Jahr-Jubiläum. Von 10. bis 16. September präsentieren sich heimische und internationale Modelabels auf dem Laufsteg (www.mqvfw.com). Bei der Vienna Design Week steht das Thema Virtual & Augmented Reality im Mittelpunkt. Von 28. September bis 7. Oktober findet die Design Week in ganz Wien statt, die Festivalzentrale wurde ins Sophienspital verlegt, Fokusbezirk ist Neubau.

Im Herbst feiern auch die Wiener Staatsoper ebenso wie die Volksoper Jubiläen. Die Staatsoper stellt ihren traditionellen Tag der offenen Tür unter das Motto „150 Jahre Opernhaus am Ring“. Am morgigen Sonntag können Besucher Proben mit Publikumslieblingen wie Ildikó Raimondi lauschen oder auch Ausstellungen, Technik- und Bühnenshows besichtigen (14 und 17.30 Uhr, Restzählkarten www.wiener-staatsoper.at). In der Volksoper wird heute der 120. Geburtstag im Arne-Carlsson-Park gefeiert.

Eines darf im Herbst nicht fehlen: der Wein. Etwa beim Wiener Weinwandertag. Am 29. und 30. September kann auf 25 Kilometern gewandert und eingekehrt werden (www.wienerwein.at). (ks)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)