Wiener Grüne: Maria Vassilakou kündigt ihren Rückzug an

Mit der grünen Frontfrau Maria Vassilakou bekam die Bundeshauptstadt im Herbst 2010 auch ihre erste Vizebürgermeisterin mit Migrationshintergrund. Seit 2004 ist die gebürtige Athenerin grüne Klubobfrau im Wiener Rathaus.

Geboren wurde Vassilakou am 23. Februar 1969 in Athen als einziges Kind einer Goldschmiedin und eines Bauunternehmers. Nach der Matura in der griechischen Metropole kam sie 1986 an die Wiener Universität, um Dolmetscherin für Deutsch, Englisch und Französisch zu werden. 1989 begann sie dann das Studium der Sprachwissenschaft, das sie 1994 abschloss.

Vassilakous politische Laufbahn startete bereits an der Universität. 1995 erfolgte der Wechsel in den Grünen Klub im Wiener Rathaus. 1996 zog sie in den Landtag ein und wurde Integrationssprecherin der Grünen. Bereits bei der nächsten Wahl 2001 trat sie hinter Christoph Chorherr auf dem prominenten zweiten Listenplatz an und wurde nach dem Wahlerfolg nicht amtsführende Stadträtin.

Im Jänner 2004 wurde Vassilakou in den Bundesvorstand der Grünen gewählt, nachdem sie von 1997 bis 2001 bereits Mitglied im Landesvorstand der Wiener Grünen gewesen war. Bei der Wien-Wahl 2005 ging sie bereits als Spitzenkandidatin ins Rennen, zuvor war sie Chorherr als Klubvorsitzende gefolgt.

Ein politisches Angebot aus ihrer Heimat schlug sie 2009 aus: Sie hätte unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou stellvertretende Umweltministerin in Griechenland werden können.