Wiener Grüne: Kommt Quereinsteigerin statt Vassilakou?

Einen Tag bevor am Dienstag um Mitternacht die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Maria Vassilakou enden wird, herrschte am Montag innerhalb der Grünen Hochspannung. Denn bis zuletzt steht im Raum, dass eine Quereinsteigerin kommen könnte. „Die Bewerbungsfrist endet erst am 4. September um Mitternacht – es kann durchaus sein, dass sich noch jemand bewirbt“, erklärt die Grüne Bezirkschefin der Leopoldstadt, Uschi Lichtenegger. Und: „Es ist immer wünschenswert, wenn sich Frauen um eine Spitzenposition bewerben.“ Einer der Namen, der kursiert, ist Barbara Blaha.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)