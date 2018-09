Ex-Grüne Sigrid Maurer nach Belästigungsvorwürfen vor Gericht

Die ehemalige Grüne Abgeordnete Sigrid Maurer muss sich heute, Dienstag, nach einer Privatklage vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten. Sie soll einen Bierlokalbesitzer beschuldigt haben, ihr obszöne Nachrichten geschrieben zu haben. Der Mann hat wegen übler Nachrede und Kreditschädigung geklagt.

Am 30. Mai veröffentlichte Maurer über Facebook und Twitter, dass sie tags zuvor von einem Besitzer eines Craft Beer-Geschäftes über den Facebook-Nachrichtendienst Messenger obszöne Nachrichten bekommen habe. "Gestern hat er mich da blöd angeredet und mir diese Nachrichten geschickt", berichtete Maurer und veröffentlichte einen Screenshot der Botschaft mit eindeutig sexuell anzüglichen Inhalten. Der Lokalbesitzer distanzierte sich daraufhin, der Verfasser der Nachrichten zu sein, und klagte Maurer. Der Geschäftsbetreiber will für den durch die Anschuldigungen entstandenen materiellen Schaden 20.000 Euro, für die erlittene Kränkung begehrt er eine Entschädigung in der Höhe von 40.000 Euro.

"Wir leben im Jahr 2018"

Sigrid Maurer bekannte sich zu Beginn des Prozesses nicht schuldig. Sie sei bis heute zu 100 Prozent davon überzeugt, dass der Lokalbesitzer ihr die osbzönen Nachrichten geschrieben habe. "Ich hatte keine andere Möglichkeit mich zu wehren", erklärte sie dem Richter. Bereuen würde sie die Veröffentlichung der Nachrichten nicht. Auch wenn sie es heute nicht mehr genauso machen würde, "gegen Einschüchterungsversuche und Bedrängungsversuche würde ich mich trotzdem wehren. Wir leben im Jahr 2018", erklärte Maurer.

Im Prozess festgestellt werden soll nun, ob der Kläger die Nachrichten an Maurer tatsächlich geschrieben hat oder nicht. Bei seiner Befragung durch den Richter beteuert dieser nach wie vor, die Nachrichten an Sigrid Maurer nicht selbst geschrieben zu haben. Er selbst sei zum Zeitpunkt, als die Nachrichten geschrieben haben, nicht in seinem Geschäft gewesen. "Ich habe immer gesagt, dass es ein Gast gewesen sein muss", sagt der Kläger.

Andere Zeugin bereits beleidigt

Der Lokalbesitzer will auch nicht einer der Männer gewesen sein, die vor an dem besagten Tag vor dem Lokal standen. Sie sollen Maurer auf der Straße belästigt haben, kurz bevor sie die Nachrichten geschickt bekam. Nach dem Kläger wird eine Zeugin befragt, die in der Nähe wohnt. Sie berichtet, dass häufig Männer vor dem Lokal stünden, die auch sie selbst bereits sexistisch beleidigt haben.

Weitere Zeugen sind ein mit dem Kläger bekannter Bierbrauer, der an dem gleichen Tag in dem Geschäft war, sowie die Ehefrau des Klägers. Die beiden werden befragt, um herauszufinden, ob der Lokalbesitzer die Nachrichten geschrieben haben könnte.

