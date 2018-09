Mit als iPhone getarntem Elektroschocker am Praterstern erwischt

Ein 18-Jähriger ist am Montagnachmittag bei Schwerpunktkontrollen der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei am Praterstern in Wien-Leopoldstadt mit einem als Smartphone getarnten Elektroschocker erwischt worden. Der junge Mann wurde laut Polizeisprecher Daniel Fürst gegen 17 Uhr kontrolliert, weil er stark nach Suchtgift roch.

Dabei förderten die Polizisten Drogenutensilien wie Baggies und dergleichen zutage. Außerdem hatte er den Elektroschocker dabei, der wie ein iPhone aussah. Die Polizisten konfiszierten das Gerät, weil es sich um eine verbotene Waffe handelte, und zeigten den 18-Jährigen an.

(APA)