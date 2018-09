"Die Presse": Haben Sie schon einmal in der U-Bahn was gegessen?



Ulli Sima: Vermutlich, aber ich kann ausschließen, dass es etwas Warmes war, denn ich mag es nicht, mir unterwegs etwas reinzustopfen. Eher ein Packerl Mannerschnitten oder so.



Michael Ludwig ist für die Ausweitung des Essverbots auf alle öffentlichen Verkehrsmittel. Sie auch?



Ich will abwarten, wie es sich bewährt – genauso wie der Bürgermeister.