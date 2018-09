Das erste Interview mit der grünen Wiener Sozialsprecherin Birgit Hebein, die Maria Vassilakou nachfolgen will, kam am Mittwoch Nachmittag zustande, auf deren Wunsch telefonisch. Für Antworten auf manche Fragen ließ sich die 51-jährige ausgebildete Sozialarbeiterin auffallend lange Zeit. Manchmal sehr lange. Mehrmals herrschte - ein Novum selbst für einen langjährig journalistisch Tätigen - sekundenlanges Schweigen am anderen Ende der Leitung. Der seit jeher bedächtige Interviewpartner Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist im Vergleich zu Hebein ein Sponti, der Antworten gleichsam aus der Hüfte schießt.



Maria Vassilakou hat Ihren Rückzug damit begründet, dass die den Weg für eine Erneuerung frei machen möchte. Sie selbst sind ein Jahr älter. Sieht so die grüne Erneuerung aus?