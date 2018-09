Das Ende der Wiener Schriftzug-Mauer

Der Verein Stadtschrift sammelt seit Jahren alte Schriftzüge, die nach Geschäftsschließungen aus dem Wiener Stadtbild zu verschwinden drohen.

13 dieser Schriftzüge sind noch bis 14.9. auf der Mauer in der Kleinen Sperlgasse 2c montiert.

Ab 13.9. (17 Uhr) sind weitere historische Schriftzüge auf der Hausmauer Ecke Mollardgasse/Hofmühlgasse in Mariahilf zu sehen. Noch mehr Wiener Schriftzüge kann man im Schauraum in der Liniengasse – nur nach Vereinbarung – besichtigen. www.stadtschrift.at