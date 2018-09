Rot-Grün demonstriert Harmonie

Wien. Es war die erste rot-grüne Regierungsklausur unter Bürgermeister Michael Ludwig, der demonstrativ entspannt mit der ebenfalls lächelnden Vizebürgermeisterin, Maria Vassilakou, am Donnerstag vor die Medien trat. Das Signal: Rot-Grün funktioniert, der Kampf um die Nachfolge der grünen Frontfrau belastet das Klima in der Koalition nicht – weshalb Ludwig auch betonte: „Bei der Regierungsklausur waren auch die Klubobleute anwesend.“

Also auch der grüne Klubchef, David Ellensohn, der um die Nachfolge von Vassilakou in den Ring gestiegen ist. Was hat die Arbeitsklausur inhaltlich gebracht? Die größte Neuerung ist das Projekt „Werkstadt Junges Wien“, das bewusst mit der Endung „stadt“ geschrieben wurde. Dahinter verbirgt sich der bisher größte Kinder- und Jugendbeteiligungsprozess in Wien. Konkret sollen Kinder und Jugendliche bei der Gestaltung der Stadt der Zukunft aktiv mitarbeiten und Ideen einbringen. Es ist also eine Art große Kinder- und Jugendbefragung.

10.000 Kinder sollen mitmachen

Anfang 2019 startet das Projekt. Dann erarbeiten Pädagogen, Jugendarbeiter und Ehrenamtliche mit Kindern und Jugendlichen, wie die Stadt aus deren Sicht künftig aussehen soll – um Wien kindgerechter zu machen. Das Ziel ist, dass in mindestens 500 Werkstätten mindestens 10.000 Kinder und Jugendliche mitarbeiten. Als Werkstätten werden Kindergärten, Schulen, Horte, Jugendzentren, Parks, Vereine etc. definiert. Diese Erkenntnisse sollen im Herbst 2019 als Grundlage für die (zu entwickelnde) Kinder- und Jugendstrategie der Stadt dienen.

Daneben wurden bekannte Projekte präzisiert. Der neue Fernbusterminal wird definitiv nicht am Verteilerkreis Favoriten kommen, kündigte Vassilakou an, die damit einer Forderung der Wirtschaftskammer Wien eine Abfuhr erteilte. Wo der Terminal kommt, ist aber noch nicht fix. Bis Jahresende soll aber eine Entscheidung über den neuen Standort fallen.

Apropos: Für den Standort der geplanten Multifunktionshalle soll es bis Ende des Jahres zumindest eine Entscheidungsgrundlage geben. Danach soll zügig entschieden werden. Wobei die Halle mit 20.000 Sitzplätzen „eine sinnvolle Ergänzung und keine Konkurrenz für die Stadthalle“ werden soll, wie es Ludwig formulierte. Die Anforderungen an einen möglichen Standort: gute öffentliche Verkehrsanbindung, nachdem dort 20.000 Besucher nach Ende einer Veranstaltung rasch abtransportiert werden müssen. Dazu naturgemäß ein verfügbares und bezahlbares Grundstück in einer entsprechenden Größenordnung. Bisher wurde als Standort immer St. Marx kolportiert.

Ludwig stellte dabei klar: Die Halle werde nicht „primär für den Vereinssport“ sein. Deshalb seien Finanzstadtrat Peter Hanke und Sportstadtrat Peter Hacker (im Gegenzug) beauftragt worden, ein Konzept zur Unterstützung der Vereinssportarten in Wien auszuarbeiten.

Nebenbei wurde angekündigt, dass der nächste Schritt der Erweiterung der Seestadt Aspern im Norden des Areals erfolgen wird, wo nun 8000 Wohneinheiten geplant werden. Parallel dazu sollen öffentliche Plätze saniert werden. Als Pilotprojekt soll bis 2020 der Reumannplatz in Wien-Favoriten neu gestaltet werden – 6,8 Millionen Euro werden dafür investiert.

Spitzenwahl wirkt sich „gar nicht“ aus

Wie wirkt sich die grüne Spitzenwahl, also der Kampf um die Nachfolge von Maria Vassilakou, bei den Grünen auf die Koalition aus? „Gar nicht“, erklärte Vassilakou, was Ludwig demonstrativ bestätigte. Die Basis der Zusammenarbeit sei das Regierungsprogramm, das gelte es nun abzuarbeiten. Wobei sowohl Vassilakou als auch Ludwig vorgezogenen Neuwahlen eine Abfuhr erteilten. „Ich stehe zu dem Arbeitsübereinkommen.“ Nachsatz: „Und dieses Arbeitsübereinkommen würde ich gern mit den Grünen bis zur nächsten Wahl gemeinsam abarbeiten.“ (stu)

