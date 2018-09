Warum Ludwig nicht wählen will

Es ist die entscheidende Frage, vor der einst Christian Kern gestanden ist: Soll ich – oder soll ich nicht? Damals wurde in den historischen Räumen des Bundeskanzleramtes und der SPÖ-Zentrale nächtelang diskutiert, Szenarien wurden durchgespielt, Pläne entworfen. Im Zentrum stand immer eine Frage: Neuwahlen jetzt?



Kern, der als politischer Quereinsteiger unverbraucht, dazu nicht in das Hickhack der rot-schwarzen Bundesregierung unter Werner Faymann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner involviert war, hätte die ÖVP überraschen und als frischer Kandidat in Neuwahlen gehen können. Er entschied sich dagegen. Und bereut es dem Vernehmen nach bis heute.



In diesen Tagen wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von Journalisten immer wieder die Kern-Frage gestellt: Neuwahlen jetzt?

