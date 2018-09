Party mit mehr Farbe: Sofitel wird SO/Vienna

Die größte Frage des Abends war wohl: Wie spricht man das nun aus? SO/Vienna ist der neue Name des bisherigen Sofitel Vienna Stephansdom. Er steht für ein Upgrade des Luxushotels am Wiener Donaukanal innerhalb der französischen Accor-Gruppe hinauf zur Luxusmarke SO.

Gefeiert wurde das am Samstagabend mit einer Party, zunächst im umgestalteten Eingangsbereich mit seiner neuen Bar/terre, später dann im Das Loft oben im 18. Stock des von Jean Nouvel gestalteten Towers, wo Models und Artisten in der doppelten Glaswand hoch über der Stadt zu DJ-Beats tanzten. Dem vorausgegangen war eine Renovierung der 182 Zimmer, deren bislang minimalistisches Farbkonzept von Jean Nouvel (entweder Schwarz, Grau oder Weiß) durch den Wiener Architekten Gregor Eichinger durch „sorgfältig platzierte Farbakzente“ erweitert und durch „neu interpretierte Themen der Wiener Historie“ ergänzt wurde.

Neu ist, neben der Bar im Erdgeschoß (die mit hausgemachtem Leberkäse und bayrischen Garnelen auf einen Mix aus lokal und kosmopolitisch setzt), auch manches im Das Loft. Dort wurde jüngst der gebürtige Slowake Peter Duransky zum Chef de Cuisine ernannt. Mitgefeiert haben unter anderem Designer Thang de Hoo und Olympiasieger Thomas Geierspichler. Und das Rätsel des Abends wurde auch gelöst: Der neue Name wird „So Vienna“ ausgesprochen. (tes)

