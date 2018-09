Manufactum: Ein Warenhaus für eine gute Welt

Wien. Die Zielgruppe ist klar: Menschen, die Freude an hochwertigen Produkten haben – und auch bereit sind, dafür einen entsprechend höheren Preis zu zahlen. Das aber verbindet Manufactum mit dem Versprechen, dass man dieses Produkt auch lange benutzen wird können – ein Gegenentwurf zur Wegwerfgesellschaft, quasi. Über den Versandkatalog hat das deutsche Unternehmen schon länger Einzug in österreichische Wohnzimmer gehalten, nun eröffnet man in Wien ein Warenhaus – das erste außerhalb Deutschlands.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2018)