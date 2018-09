Rottweiler-Angriff: Kind weiter in Lebensgefahr, Hund wird nicht weitervermittelt

Das 17 Monate alte Kind, das in Wien-Donaustadt am Montag von einem Rottweiler gebissen wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der alkoholisierten Besitzerin des Tieres wurde der Hund dauerhaft entzogen.