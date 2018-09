Krankenhaus Nord: U-Ausschuss im Clinch mit Hacker

Wien. Dass der seit Jahren köchelnde Skandal um das Krankenhaus (KH) Wien Nord auch auf ihn abfärben würde, war Peter Hacker klar, als er im Mai Sandra Frauenberger ablöste und Gesundheitsstadtrat wurde. Gerade deshalb ging er gleich in die Offensive. Seine Linie: Was vor seiner Zeit als SPÖ-Stadtrat passiert ist – dafür könne er nichts. Und die Zukunft, die nehme er, ganz Macher, selbst in die Hand. So präsentierte er im Juni einen Bericht zur Zukunft des KH Nord. Einen Bericht, der sich aber als Geheimpapier entpuppt. Im U-Ausschuss zum KH Nord wächst die Front gegen Hacker.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2018)