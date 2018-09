Wien: Häftlinge legten Feuer in Polizeianhaltezentrum

Am Freitagabend ist im Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt ein Brand ausgebrochen. Das Feuer wurde soll von sechs Schubhäftlingen gelegt worden sein, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.

Alle sechs Männer wurden dabei verletzt und in Spitäler gebracht. Teile des Gebäudes mussten evakuiert werden. Die Wiener Berufsrettung war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

#Aktuell kam es im Polizeianhaltezentrum Hernalser Güttel zu einem Großbrand. Gemeinsam mit Feuerwehr und Rettung sind wir vor Ort. #PazHG — POLIZEI WIEN (@LPDWien) September 14, 2018

(APA)