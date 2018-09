Betrunkener verprügelt Passanten mit Ast

Ein 53-jähriger Mann soll am Sonntagnachmittag am äußeren Mariahilfer Gürtel in Wien drei Personen mit einem Ast attackiert haben. Nachdem bereits ein Augenzeuge die Polizei verständigt hatte kam eines der Opfer in die Polizeiinspektion Westbahnhof, um Anzeige zu erstatten. Der Mann hatte eine Platzwunde im Gesicht und musste in weiterer Folge von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkovortest ergab einen Messwert von 2,4 Promille, wie die Polizei am Montag berichtet.

(Red.)