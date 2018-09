Städtischer Koordinator für den Wiener Praterstern ernannt

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Montag einen Koordinator für den Praterstern ernannt. Der Raumplaner Paul Oblak wird künftig Ansprechpartner etwa für die ÖBB, die Polizei, die Wiener Linien oder auch die Geschäfte sein, hieß es in einer Pressemitteilung. Auch weitere bauliche bzw. organisatorische Maßnahmen wurden angekündigt.

Der Verkehrsknotenpunkt galt und gilt auch als sozialer Brennpunkt. Zuletzt hat die Stadt im Umfeld der Station ein Alkoholverbot verhängt. Umgesetzt, so hieß es, wird nun ein neues Beleuchtungskonzept. Auch weitere Gastronomiebetriebe sollen angesiedelt werden. Eine neue Polizeistelle am Vorplatz sei ebenfalls in Planung, wurde betont.

(APA)