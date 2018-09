Krieau ohne Trabrennen: Verein überlegt wegzuziehen

Wer an Trabrennsport in Wien denkt, der denkt auch an die Krieau: Seit 1878 schon werden hier Trabrennen gefahren – und doch könnte diese Ära, deren beste Zeiten freilich lange vorbei sind, bald Geschichte sein.



Auch wenn seitens der Stadt und auch des Wiener Trabrennvereins (WTV) stets beteuert wurde, dass der Trabrennsport auf jeden Fall in der Krieau erhalten bleiben solle, steht die Möglichkeit einer Absiedelung nun sehr wohl im Raum, wie der Präsident des Wiener Trabrennvereins, Peter Truzla, zur „Presse“ sagt. „Wir prüfen derzeit, ob es in Wien einen alternativen Standort für Rennbahn und Stallungen gibt.“