Doppelmord der Chinesen-Mafia: Prozess nach 18 Jahren in Wien

18 Jahre nach einer Bluttat im Dunstkreis der Chinesen-Mafia muss sich am Mittwoch ein mittlerweile 36-Jähriger am Wiener Landesgericht wegen seiner damaligen Beteiligung an einem Mord verantworten müssen. Der Mann bekannte sich nicht schuldig im Sinn der Anklage.

Im August 2000 war ein 25-Jähriger, der bei einer auf Menschenhandel und Schutzgelderpressung spezialisierten Bande namens "Snake Heads" in Ungnade gefallen war, in Wien verschleppt, gefoltert und getötet worden. Seine um sechs Jahre jüngere ebenfalls aus China stammende Lebensgefährtin brachte man als mutmaßliche Mitwisserin über Banden-Interna zum Schweigen. Ihre Leiche wurde in einem Gebüsch in Leobersdorf (Bezirk Baden) entdeckt.

Die 19-Jährige war mit einem Hackbeil hingerichtet worden. Daran soll neben drei längst abgeurteilten Männern der damals 18-Jährige beteiligt gewesen sein, der in der kriminellen Gruppierung hauptsächlich als Dolmetscher tätig gewesen sein soll. Der Mann, der seinen Namen geändert hatte, wurde im Dezember 2017 auf Basis eines internationalen Haftbefehls nach seiner Ankunft aus Shanghai am Flughafen München festgenommen.

Irrtum der Geschworenen

Bereits im April hatte er sich am Landesgericht zu verantworten gehabt - und wurde von den Geschworenen mit 4:4 Stimmen und damit mit dem knappest möglichen Quorum vom Mordvorwurf freigesprochen. Sie erkannten auf Beteiligung an einer Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Die drei Berufsrichter akzeptierten diese Entscheidung nicht und setzten sie wegen Irrtums der Geschworenen aus.

Auch vor dem gänzlich neu zusammengesetzten Schwurgericht, dem Richter Daniel Rechenmacher vorsitzt, räumte der Angeklagte ein, die 19-Jährige in der Nacht auf den 23. August 2000 am Tatort gefesselt zu haben. Die Frau war von vier Männern in einem Pkw von einer Wohnung in Wien-Ottakring nach Leobersdorf (Bezirk Baden) gebracht worden.

Dass sie dort in ein Gebüsch dirigiert und mit einem Hackbeil regelrecht hingerichtet wurde - der Kopf wurde beinahe zur Gänze vom Rumpf getrennt -, hätte er nicht geahnt. Überhaupt habe er vom Ableben der jungen Frau erst am nächsten Tag aus der Zeitung erfahren, lautete die Verantwortung des Beschuldigten.

