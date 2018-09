Michael Häupl in kurzer Lederhose beim Bieranstich der Wiener Wiesn? Schwer vorstellbar. Pamela Rendi-Wagner dort im Dirndl? Ebenso. Häupl hat sich oft von Michael Ludwig vertreten lassen. Am Donnerstag war dieser erstmals als Bürgermeister dort.

Lachend, winkend stand Ludwig auf dem Traktoranhänger, dann auf der Bühne, den Maßkrug in Richtung Kameras gestreckt. Wie volkstümlich muss/darf eine Partei, ein Vorsitzender sein? Eine Partei, die sich wie die Wiener SPÖ als größeres Sammelbecken sieht und nicht mit dem Überleben zufriedengibt, kommt an Präsenz bei derartigen Dingen kaum vorbei. Auch wenn es manchmal an Peinlichkeit schrammt. Ludwig als Pamela Rendi-Wagners Mann fürs Volkstümliche – ist das zu viel gesagt? Wahrscheinlich. Er will wohl nicht mehr, als von der Bundes-SPÖ in Ruhe gelassen zu werden. Zu viel gesagt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)