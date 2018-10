Schwerpunktaktion gegen Marihuana-Dealer

Sieben mutmaßliche Dealer sind am Sonntag in Wien beim Drogenverkauf auf der Straße erwischt und festgenommen worden. Polizisten des Landeskriminalamts konfiszierten bei dem achtstündigen Anti-Drogen-Schwerpunkt zudem 140 Gramm Marihuana.

Die Aktion wurde von 12 bis 20 Uhr unter anderem am Richard-Wagner-Platz in Ottakring sowie an der Bezirksgrenze bei der Josefstädter Straße durchgeführt. Bei den Beschuldigten handelte es sich laut Polizeisprecherin Irina Steirer um eine Frau und zwei Männer, die gemeinsam "arbeiteten", sowie vier weitere sehr junge bis jugendliche Männer, und alle hatten Marihuana verkauft.

(APA)