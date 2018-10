Betrunkener droht mit Bombe am Wiener Westbahnhof

Ein 53-jähriger Steirer hat am Montag beim Rettungsdienst Graz angerufen und behauptet, eine Bombe auf einer Toilette am Wiener Westbahnhof deponiert zu haben. Mehrere Funkwagenbesatzungen der Wiener Polizei durchsuchten daraufhin sämtliche WC-Anlagen des Bahnhofs, wobei "keine Gefahrenquelle gefunden wurde", so die Exekutive in einer Aussendung.

Eine Standortpeilung des Handys ergab, dass der Anruf aus Ratten in der Steiermark kam. Daraufhin wurde der Mann ausgeforscht, der als Anrufer identifiziert wurde. Er war stark alkoholisiert und ist geständig. Ein Motiv für den Anruf konnte er nicht nennen.

(APA)