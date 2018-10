Donaukanal: Streit zwischen Badeschiff und Stadt spitzt sich zu

Die Neuvergabe der Uferflächen am Wiener Donaukanal bietet wenig Überraschendes. Dennoch wird es spannend, was sich an zwei Standorten in den nächsten Wochen und Monaten tun wird. Wie berichtet hat die DHK (Donau Hochwasserschutz Konkurrenz) - die Grundeigentümerin der Flächen - die Pachtverträge für sechs Flächen neu ausgeschrieben. Das allein stieß im Vorfeld bei manchen Pächtern auf Widerstand.



Allen voran Gerry Ecker, der das Badeschiff im Donaukanal und die Vorkaifläche vor dem Badeschiff (die neu ausgeschrieben wurde) ebenso betreibt, wie die Adria Wien. Er hat seit Frühling mit der Stadt Wien einen Gerichtsstreit laufen. Da er die "sogenannte Ausschreibung", wie er sie nennt, nicht akzeptiert, hat er sich auch nicht dafür beworben. "Wir hätten uns gar nicht bewerben können", sagt Ecker zur "Presse". Denn man durfte sich immer nur für eine Fläche bewerben. "Ich hätte mich für eine Fläche entscheiden müssen, das hätte ich nicht gekonnt", so Ecker.