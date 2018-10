Die Geheimnisse der Wiener Straßenbahn

Wien. Straßenbahnlinien entstehen aus verschiedenen Überlegungen – manche verschwinden auch wieder. Doch welche wirtschaftlichen und städtebaulichen Gründe aus der Vergangenheit sich hinter dem Netz der heutigen Wiener Linien verbergen, ist meist nicht so offensichtlich – warum etwa eine Strecke gerade einen bestimmten Verlauf genommen hat. In einem neuen Buch hat sich Peter Wegenstein auf die Suche gemacht – wobei der ehemalige ÖBB-Techniker, der schon zahlreiche Bücher zur Eisenbahngeschichte verfasst hat, vor allem die Strecken in den Mittelpunkt stellt und einige Kuriositäten offenlegt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)