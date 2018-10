Wiener Polizei fahndet nach Bankomatkarten-Dieb

Die Polizei in Wien sucht nach Hinweisen zu einem Verdächtigen, der sein Opfer niedergeschlagen und ausgeraubt haben dürfte. Am 3. September 2018 fanden Zeugen einen bewusstlosen Mann im Bereich der Nordbahnstraße im zweiten Bezirk auf. Dem Opferwurde die Geldbörse, in der sich auch seine Bankomatkarte befunden hatte, gestohlen. Außerdem hatte er eine Wunde am Kopf.

Mit derselben Bankomatkarte wurde einen Tag später insgesamt dreimal gezahlt. Die Lichtbilder auf denen der Tatverdächtige ersichtlich ist, wurden in einer Trafik in Wien-Ottakring gesichert.

– LPD Wien



Die Polizei in Wien sucht nun nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person unter der Telefonnummer 01-31310 DW 63370.

(red.)