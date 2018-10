Wiener Grüne: Fünf Kandidaten für Vassilakou-Nachfolge

Die Grünen Wien haben am Mittwoch bei einer Pressekonferenz die fünf Kandidaten präsentiert, die es in die Wahl zur Parteispitze geschafft haben. Neben den drei als am aussichtsreichsten gehandelten Kandidaten David Ellensohn, Peter Kraus und Birgit Hebein wurden noch überraschend zwei weitere nominiert: Marihan Abensperg-Traun und Benjamin Kaan.

Marihan Abenspserg-Traun ist Oberärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien. Bei den Grünen war die 42-Jährige bisher nicht, sie hege aber "großer Sympathie" und sei "treue Wählerin", heißt es auf der Homepage der Grünen Wien.

Der 31-Jährige Benjamin Kaan ist Jungunternehmer im Lebensmittelhandel. seit 2017. Er ist seit 2015 grüner Bezirksrat in Meidling und ehemaliger Mitarbeiter von Ulrike Lunacek im Europäischen Parlament.

Bisher haben sich bereits 1520 Personen als WählerInnen für die Spitzenwahl registriert. Bis 18. Oktober ist es noch möglich, sich als Wähler zu registrieren. Der eigentliche Wahlprozess findet dann per Briefwahl ab Anfang November statt. Der oder die Nummer eins der Grünen Wien wird Ende November feststehen.

(red.)