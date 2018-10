Reißen Wölfe Schafe am Rande von Wien?

In Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) nahe Wien könnte ein Wolf in einem umzäunten Gehege sieben Schafe gerissen haben. Nach einer Aussendung des Amtes der niederösterreichischen Landesregierung vom Donnerstag sind fünf Lämmer und zwei Mutterschafe unter den toten Tieren. In Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) seien zudem mehrere Mufflons in einem Gehege gerissen worden.

Experten der Veterinärmedizinischen Universität analysieren laut Aussendung nun DNA-Proben. Dabei soll festgestellt werden, ob die Tiere von einem Wolf getötet worden sind.

Die Wolfsrisse im Norden Österreichs haben sich zuletzt gehäuft. Anfang September hat eine Wildkamera die Existenz eines neuen Wolfsrudels bestätigt. Bisher galt das Rudel rund um den Truppenübungsplatz Allentsteig als einziges Wolfsrudel im Norden Österreichs.

