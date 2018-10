Palais Schwarzenberg: Neustart mit Hindernis

Wien. Maximilian Schaffgotsch - dickes Jackett, Brille mit dünnem Metallgestell – steht in der heißen Herbstsonne vor dem Baustellenzaun auf dem Schwarzenbergplatz. Er hält großformatige Pläne unter dem Arm und das Handy ans Ohr. Er sei jetzt mit der Journalistin und der Fotografin da, ob man bitte das grüne Tor öffnen könne. Man kann. Schaffgotsch führt in die vermutlich schönste Baustelle Wiens hinein. Er sagt: „Das war alles nicht so geplant.“



Ein Befund, der die vergangene Dekade des Palais Schwarzenberg gut zusammenfasst. Vor etwa zehn Jahren hätte hier ein Nobelhotel entstehen sollen. Der Plan scheiterte genauso wie der für ein Casino. „Nun sind wir in der dritten Runde“, sagt Schaffgotsch. Er ist Anwalt der Fürstlich Schwarzenberg'schen Familienstiftung, sitzt im Vorstand und ist in diesen unruhigen Zeiten ihr Gesicht nach außen. Denn schon wieder läuft nicht alles rund.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)